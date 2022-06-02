Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi toplumun sinir uçlarını kaşıyor! Suriyeli öğrenciler üzerinden yaydıkları provokatif iftira ellerinde patladı / 02.06.22

Mültecilere yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlarda sınır tanımayan Ümit Özdağın Zafer Partisi yine bir skandala imza attı. Provokatif söylemler, iftira ve algı operasyonlarına dayalı partinin Kayseri ayağı, Suriyeli öğrencilere toplu taşıma bedava oldu yalanını dolaşıma soktu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu öğrencilerin belli bir ücret karşılığında indirimli ulaşıma tabi tutulduğu öğrenildi. Gelen tepkiler üzerine Zafer Partisinin Kayseri teşkilatının resmi hesabı özür diledi.