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7/24 Dinle Takvim Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi toplumun sinir uçlarını kaşıyor! Suriyeli öğrenciler üzerinden yaydıkları provokatif iftira ellerinde patladı / 02.06.22
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi toplumun sinir uçlarını kaşıyor! Suriyeli öğrenciler üzerinden yaydıkları provokatif iftira ellerinde patladı / 02.06.22

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi toplumun sinir uçlarını kaşıyor! Suriyeli öğrenciler üzerinden yaydıkları provokatif iftira ellerinde patladı / 02.06.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi toplumun sinir uçlarını kaşıyor! Suriyeli öğrenciler üzerinden yaydıkları provokatif iftira ellerinde patladı / 02.06.22

Takvim 01:54
02

Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca Jorge Jesus ile her konuda anlaştı / 28.05.22

Takvim 01:49
03

Fenerbahçe, Karagümrük'te tekrar yıldızı parlayan Emre Mor için taarruza geçti / 01.06.22

Takvim 01:04
04

Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart / 24.05.22

Takvim 02:02
05

Rus basınından bomba iddia! Zenit’ten ayrılan ünlü Rus forvet Artem Dzyuba, Beşiktaş'ın hedefinde / 26.05.22

Takvim 01:01
06

Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Saiss için harekete geçti / 30.05.22

Takvim 01:22
07

CHP'li Tunç Soyer yönetimi asli görevini yerine getirmiyor! AK Parti'den İzmir'deki kötü koku sorununa ilişkin soru önergesi / 02.06.22

Takvim 01:35
08

ABD'nin İstanbul konsolosluğunda skandal! LGBT paçavrası astılar / 02.06.22

Takvim 06:34
09

Mehmetçik emir bekliyor! Suriye'de PKK'ya operasyon için geri sayım! Münbiç neden önemli? İşte bölgedeki terör hedefleri / 02.06.22

Takvim 02:01
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