Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı / 18.12.21

Son dakika haberi... Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Esra Hankulu’nun şüpheli ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Bir arazide ölü bulunan Uygun’un intihar ettiği belirlendi. Gülay Uygun’un kendi iradesi ile hayatını kaybettiği ifade edilen takipsizlik kararında, “Kendi iradi eylemi neticesi hayatına son verdiği, müntehiri intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara teşebbüs eylemine yardım eden herhangi bir kimse olmadığı gibi olay nedeniyle herhangi bir kimseye atfı kabil kusur ve suç bulunmadığı anlaşıldığından, olay nedeniyle açıklanan gerekçe doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.