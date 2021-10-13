Ümraniye’de İETT şoförü 'psikolojim bozuldu' dedi kavga çıktı / 13.10.21

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Ümraniye’de İETT şoförü 'psikolojim bozuldu diyerek' yolcular ile tartıştı. Şoförün kendisine tepki gösteren vatandaşa "Vergiyi bana mı veriyorsun ulan. Benim kaç tane raporum var biliyor musun?" demesi dikkat çekti. Şoförlerin bu kadar sinirli olması sonrası akıllara İBB'nin psikolojik testleri geldi. Büyükşehir'in şoför alımında 'psikoteknik' rapor istemesine rağmen yaşanan skandal olaylar testlerin sonuç vermediğini gözler önüne serdi.