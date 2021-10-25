Ünlü ekonomist Robin Brooks'tan çok çarpıcı dolar-TL değerlendirmesi: Türkiye 2018'deki gibi yine başaracak

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks Türk Lirası hakkında çok çarpıcı mesajlar verdi. Son dönemde Türk lirası hakkında yapılan yorumları "gevezelik" olarak nitelendirerek, "Bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor." değerlendirmelerini yaptı. Brooks, "Türkiye'nin finansal sektörü ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan daha büyük bir şok olan Ağustos 2018'deki ani duruştan başarıyla çıktığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki şirketler bunu makul yenileme oranlarıyla atlattı. Şimdi yine yapacaklar." ifadelerini kullandı.