Ünlü estetisyen Op. Dr. Bilgehan Aydın'dan skandal olay! Burun operasyonu için kulağını kesti: Psikolojisi bozuldu / 14.08.21

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Son dakika haberi... İstanbul Nişantaşı’nda Baeastetic ve Bilgehan Aydın Hair Welness İnstitute Kliniği’nde skandal bir olay meydana geldi. Avusturya'da yaşayan ve evlilik öncesi burun ameliyatı yaptırmak isteyen Güllü Gökçe, Op. Dr. Bilgehan Aydın'ın kendisinin haberi olmadan kulağını kesip kıkırdak parçası aldığını ve dudak kısmına yerleştirdiğini söyledi. Genç kızın psikolojisi bozuldu.