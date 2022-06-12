Ünlü giyim markası Zara'dan skandal: Ekmeği ayaklar altına aldılar... Sosyal medya yıkıldı! Yıldız Tilbe'den büyük tepki / 12.06.22

Ünlü giyim şirketlerinden biri olan Zara bir skandala imza atarak satışa sunduğu deri sandaletlerin görselinde ekmeği ayaklar altında kullandı. Skandal reklamın dünyada gıda ve buğday krizi yaşanacak söylentilerinin arttığı bir dönemde yapılması manidar bulunurken Zaraya tepki üstüne tepki yağdı. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de sosyal medyada duruma tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Yıldız Tilbe, Allah size o Ekmeğin kırıntısını nasip etmesin ifadeleriyle ünlü markaya tepkisini dile getirdi.