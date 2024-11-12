İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı verilirken, İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 18 yaşından küçük şüpheli E.Nnin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.