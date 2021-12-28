Ünlü şirkette miras kavgası: Atilla Cansız KOM Mayo'nun sahibi Hasan Cansız'ın mezarının açılmasını istedi! 13 yaşındaki üvey kız kardeşi...

Türkiyenin önde gelen mayo üreticilerinden olam KOM Mayoda miras kavgası yaşanıyor. KOM Mayo’nun sahibi Hasan Cansız’ın 95 4 ay önce vefat etmesinin ardından çocukları arasında miras kavgası çıktı. Hasan Cansız’ın oğlu Atilla Cansız63, 13 yaşındaki üvey kız kardeşi M.’nin babasının öz çocuğu olmadığını iddia ederek soy bağının tespiti için dava açtı. Babasının mezarının açılarak doku ve kemik örneği alınmasını talep eden Atilla Cansız, M.’nin kız kardeşi olmadığının tespiti halinde mirastan çıkarılmasını istedi. İşte KOM Mayoda yaşanan miras kavgasının detayları...