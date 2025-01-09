Tarladan çıkan sebze ve meyveler, sofralara ulaşana kadar neredeyse iki katına çıkan fiyatlarla vatandaşı zorluyor. Üretim aşamasında düşük maliyetle başlayan ürünlerin, taşıma, depolama ve perakende aşamalarında fiyatlarının hızla artması tepki çekiyor. Uzmanlar marketlerdeki tavsiye edilen satış fiyatı etiketinin önemine dikkat çekerken Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, zincir marketlerde üreticilere karşı güçsüz kalan çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, İki tane paralel yapı var. Topraktan üretilen hallere ve pazara, bir taraftan da topraktan direkt perakendeye. Orada verilen fiyat hangi perakende? 5 bilinmez aynı yolda yürüyor.