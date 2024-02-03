Usta Yazar Alev Alatlı 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. ifadelerini kullandı. Yerli duruşu ve Filistin davasına yaptığı katkılarla ön plana çıkan, Türk düşünce dünyasının cesur ve sağduyulu bilgelerinden olan Alatlı için peş peşe taziye mesajları geldi. Başkan Erdoğan, Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. ifadelerini kullandı. Öte yandan Alev Alatlı Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi’nde Hakka uğurlanacak.