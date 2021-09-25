Usta yazar Hıncal Uluç'tan İmamoğlu hakkında çarpıcı yazı: Hiçbir şey çok güzel olmadı tersine çok şey çok berbat oldu / 25.09.21

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Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşesinde İstanbul'un CHP döneminde geldiği noktayı kaleme aldı. İmamoğlu'nun seçim sloganı olan "Her şey çok güzel olacak ne güzel bir seçim sloganıydı" diyen Uluç, "Hiçbir şey çok güzel olmadı. Ama tersine çok şey, çok berbat oldu.." dedi. Dikey bahçelerden, lalelerden, halk konserlerinden örnekler veren Uluç, İmamoğlu'nun yanlışlarını çarpıcı sözlerle dile getirdi.