Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcının uzay yolculuğu için nefesler tutulmuştu. Türkiyenin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcının da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 19 Ocaka yarın ertelendi. Gezeravcının uzaya fırlatılışı meydanlardan izlenebilecek. Floridada gerçekleşecek fırlatma törenini takip etmek üzere Amerikada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’na özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır uzaydan yapılacak ilk bağlantının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olacağını söyledi.