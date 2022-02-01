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Uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan genç yıldız Gedson'la ilgili çok flaş bir gelişme yaşanıyor! / 01.02.22
Uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan genç yıldız Gedson'la ilgili çok flaş bir gelişme yaşanıyor! / 01.02.22
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150 Bölüm | 06:10:40
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01
Uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan genç yıldız Gedson'la ilgili çok flaş bir gelişme yaşanıyor! / 01.02.22
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01:54
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02
Emekliye 12.760 TL avans! Yıl, yaş ve prim şartını tamamlayan emekliler 1 hafta-10 gün içinde maaşa kavuşuyor
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01:30
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03
Rüşvet çarkıyla lüks hayat! 3 milyonluk VİP araç, 1.5 milyonluk villa / 27.01.22
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01:56
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04
3600 ek gösterge ile kamuda maaş dengesizliği sona eriyor: Emekli aylığı 1.150 lira ikramiye 37 bin TL artacak / 17.01.22
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01:50
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05
Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...
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02:06
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06
CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında komik savunma: Geri verecektim! / 26.01.22
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02:23
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07
CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Küçükkuyu Belediyesi'nde 4 milyonluk ihale kıyağı / 24.01.22
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02:27
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08
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Şehit yakınına küfürler eden Lütfü Türkkan ile açılışa katılıp kurdele kesti / 30.01.22
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01:00
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09
CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in skandal rüşvet çarkının perde arkasına ulaşıldı / 22.01.22
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02:42
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10
Teslim olup dağdaki PKK'lı teröristlere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın / 20.01.22
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04:30
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