İstanbula verdiği vaatleri hatırlamayan ve kaybedeceğim endişesine kapılan Ekrem İmamoğlu sinirli, gergin ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor. İmamoğlu, kendisine İstanbulun kar esareti yaşadığı gün Büyükelçiyle balık ziyafeti yapmasını hatırlatan genci azarladı. O günkü kar esaretinde yollarda perişan olan İstanbulluları görmezden gelen İmamoğlu esas mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek akıldan noksan bir çıkış yaptı. Köşeye sıkışan İmamoğlu, soruyu soran gence de Benimle AK Parti ağzıyla konuşma diyerek bağırdı.