Vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif geldi / 25.10.21

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Münevver Karabulut'un Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmesinin ardından yıllar geçti. Davayla ilgili her geçen bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Davada Karabulut ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu. Epözdemir o zamanlar sık sık tehdit edildiği belirterek davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif yapıldığını söyledi.