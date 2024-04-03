Son dakika haberleri... 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, “PKK sizi tükürüğünde boğar” diyen terörün siyasi ayağı DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan’ın “seçilme yeterliliği” olmadığı ortaya çıktı. Van Seçim Kurulu, ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas’a mazbatayı vermeyi kararlaştırdı. Zeydan’a memnu hakları iade eden hakim hakkında ise soruşturma başlatıldı. Öte yandan Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu arada Cumhuriyet Caddesinde iş yeri bulunan bir esnaf, kendisine iş yerini kapatması için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterdi. Yaşanan olaylar sonrası Van Valiliği açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 15 gün boyunca gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları yasaklanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.