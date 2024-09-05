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Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP'li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi / 05.09.24

Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP'li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi / 05.09.24

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP'li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi / 05.09.24

Takvim 07:06
02

Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis'e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz / 05.09.24

Takvim 03:50
03

Orta Vadeli Program bugün açıklanacak! OVP'de 3 temel güncelleme | OVP nedir?

Takvim 03:13
04

Galatasaray'da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti / 05.09.24

Takvim 00:53
05

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi! / 05.09.24

Takvim 01:01
06

Victor Osimhen resmen Galatasaray'da! Başrol Mertens değil Onyekuru | Cimbom açıkladı: İşte yıldız forvetin maliyeti / 05.09.24

Takvim 05:10
07

CHP'de 'penaltı' krizi! İmamoğlu'ndan Özgür Özel'in 'teknik direktörlüğüne' itiraz: "Günü geldiğinde" deyip rest çekti / 05.09.24

Takvim 02:57
08

Gardırop Atatürkçüleri'nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan 'disiplin' tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru / 05.09.24

Takvim 07:11
09

Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d'Or ödülüne aday / 05.09.24

Takvim 03:24
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