Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköydeki kaçak inşaatın yıkımına başlandı. İstanbul Çevre İl Müdürü Ejder Batur İBBnin hassas davranmadığını dile getirerek Boğaziçini korumaya kollamaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İstanbulun Boğazına sallanan hançere göz yuman CHPli İBB ise kaçak villanın yıkımına dostlar alışverişte görsün tadında bir algı çalışmasıyla müdahil oldu. Bakanlık ekipleri kepçeyle yıkım yaparken İBB ekipleri iş makinesi kullanmak yerine villa inşaatını balyozla yıkmaya çalıştı. Daha sonrasında bölgeye gönderilen İBB iş makineleriyle ağaçlara kasıtlı bir şekilde zarar verdi.