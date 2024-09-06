İstanbul Vaniköydeki kaçak villanın yıkımı devam ederken CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu skandala göz yumduğu yetmezmiş gibi bir de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını hedef aldı. İmamoğlu, Boğaza nazır Vaniköydeki kaçak yapıya oyuncak derken Bakanlık için de Sosyal medya bakanlığı, hüzünle izliyorum vatandaşları ifadelerini kullandı. İmamoğlunun bu açıklamalarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur’dan bir yanıt geldi. Batur, Oyuncak dediğiniz İstanbul Boğazı; ekibinizin korumakla mükellef olduğu Dünya’nın incisi… dedi