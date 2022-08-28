Son dakika haberi | Doğu Karadenizde 7 yıldır devam eden çalışmalar sonucu dünyada varlığı bilinmeyen 20 mantar türü keşfedildi. Trabzon Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sesli, keşfedilen mantar türleri hakkında bilgi verirken, İlk defa Doğu Karadeniz yöremizde bulduk. Makale olarak yayınladık ve isimlerini Dünya Mantar Bankasına bildirerek, ülkemizin mantar çeşitliliğine katkıda bulunduk. Bizim çalışmamızla birlikte varlığı ilk kez keşfedilen mantar sayısı 35e çıktı dedi.