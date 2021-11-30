Vatandaşa "yalancı" deyip haksız olduğu ortaya çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi? İşte o faturalar! / 30.11.21

CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile su faturası polemiğine girmesi kameralara yansımıştı. Vatandaş, İBBnin suya yapılan zamlarına tepki göstererek 20 lira su parası ödüyordum, 2 gün önce 46 lira su faturası geldi. demiş, İmamoğlu ise vatandaşı yalancılıkla suçlamıştı. İmamoğlunun iftirasını ve vatandaşın haklı isyanını belgeleyen faturalar ortaya çıktı! Vatandaşa Sen faturanı ilçe başkanımıza getir, 3 yıl önceki faturanı da getir. O zaman kim haklıysa kamuoyu ve vatandaşın önünde özür dilesin diyen İmamoğlunun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu.