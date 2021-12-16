Vatandaşı mağdur ediyorlardı! Devletten otomobil stokçularına operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Dünyayı etkisi altına koronavirüs pandemisi ile çip krizi birleşince sıfır araçlara erişim zorlaştı. Bu durumu fırsat bilen bazı galericiler ve bayiler de ellerindeki araçları stok yaparak vatandaştan daha fazla alma peşine düştü. Mağduriyetlerin yaşanmasının ardından devlet harekete geçti.Ticaret Bakanlığı stok yapan bir bayiye ceza kesti, dün de Karabük merkezli operasyonda otomobil stoklayan 51 kişi gözaltına alındı. Savcılık ayrıca, galericilerin otomobilleri il ve ilçelerde bulunan sanayi sitelerindeki depolara, köylerdeki ahırlara ve özel garajlara sakladıklarını da tespit etti. Stokçularla ilgili soruşturma sürüyor.