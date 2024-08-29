CHP yine iç çekişme ile gündemde... Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında süren dört kollu savaş bu kez daha görünür yaşandı. Saraçhane güdümünde olduğu bilinen Şaban Sevinçin Çok güçlü bir kulis diyerek Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş da yardımcısı olacak iddiasını ortaya atmasına Mansur Yavaş sert bir karşılık verdi. Mansur Yavaş böyle bir şeyden bilgisinin olmadığını savunarak Şaban Sevinç üzerinden Ekrem İmamoğluna Partinin kuralları belli mesajı verdi.