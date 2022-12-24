Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, kavga ve çekişmelere sahne oluyor. 6lı masanın aday belirsizliği sürerken CHP ve İYİ Parti arasında ipler kopma noktasına geldi. Saraçhanedeki adaylık tiyatrosu sonrası Ekrem İmamoğlu kartını açan Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirine girdi. Bu gelişmelerin gölgesinde Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, 6lı masada yaşanan derin krize ışık tutan MASAL BİTTİ başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bir daha 6lı MASA toplanmayacak açıklaması gelse şaşırır mıyız? Elbette hayır diyen Diler, Yollar ayrıydı, ayrıldı çünkü... ifadelerini kullandı.