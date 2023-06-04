Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Göreve Başlama Töreninin ardından tebrik mesajları paylaştı. Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenin harika olduğunu belirterek, Mevkidaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın göreve başlama seremonisi olağanüstü ve etkileyici oldu. Tüm Türk halkına selam olsun. Yeni bir refah ve zenginlik dönemi başlıyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetinin kucaklamasını kabul edin. değerlendirmesinde bulundu.