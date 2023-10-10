Son dakika haberi! Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazzede ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsraili Filistin halkına karşı soykırım yapmakla suçladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın İsrail ve Filistine yönelik açıklamalarına destek veren Maduro, İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir. dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ayrı ayrı telefonda görüşen Başkan Erdoğan, çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulunmuştu.