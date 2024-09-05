Süper Lig ekiplerinden Galatasarayda transfer çalışmaları devam ediyor. Napoliden Victor Osimheni kadrosuna katan sarı kırmızılılar tüm dünyada gündem oldu. Osimhen, resmi sözleşmeye imza atarken forma numarası da netleşti. Cimbom, yıldız forvetin maliyetini de açıkladı. Transferde etkili olan ismin ise Mertens değil eski bir Galatasaraylı olduğu ortaya çıktı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu Victor Osimhen, Henry Onyekuru benim arkadaşım. Galatasaray’da oynadı. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim için kolay bir karar oldu. dedi.