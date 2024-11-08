Ülkemizi UEFA Avrupa Liginde temsil eden Galatasaray, 4üncü hafta karşılaşmasında Tottenhamı ağırladı. Cimbom 6ıncı dakikada Yunus Akgünün muhteşem golü ile 1-0 öne geçti. 18de Will Lankshear skoru dengeledi. 31 ve 36da ise Victor Osimhen, Forsteri mağlup ederek farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 3-1 sona erdi. 69da Dominic Sloanke İngiliz ekibinin 2. golünü kaydetti. Karşılaşma 3-2 bitti. Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılılar Avrupa Liginde puanını 10a yükseltti ve namağlup yürüyüşünü sürdürdü. İşte Galatasaray - Tottenham maçında yaşananlar, önemli anlar ve atılan goller...