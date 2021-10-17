Vitor Pereira, Trabzonspor derbisi öncesinde oyuncularına cesaret verdi! En iyi olduğumuzu gösterelim / 17.10.21

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzon derbisi öncesinde dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda oyucularına motive edici bir konuşma yaptı. “Sahada ne yapacağını biliyorsunuz” diyen Portekizli teknik adam, “Lideriz ve ilk derbi maçımıza çıkıyoruz. En iyiler en zor maçlarda belli olur. Trabzon deplasmanında bu ligin en iyisi olduğumuzu ispat edin” diye konuştu.