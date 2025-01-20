Beşiktaş Belediyesindeki vurgun çarkı CHPyi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, akrep ve kurbağa hikayesi anlatıp Özgür Özeli kurbağaya Rıza Akpolatı akrebe benzetti. Bu duruma Akpolat cephesinde çok sert bir yanıt geldi. Akpolatın kız kardeşi Elif Akpolat, Senden değil pir düşkün bile olmaz diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Kılıçdaroğlunun yerel seçim döneminde Özeli Rıza Akpolatı aday yapma diyerek uyardığı konuşuluyor. Böylelikle CHPnin rüşvet çarkının tam göbeğinde olduğu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin ihale vurgununa bile isteye göz yumduğunu gözler önüne serildi.