Vurgun ekosisteminin açığa çıkması, Ekrem İmamoğlunun tutuklanması sonrası İBBde üst düzey istifalar baş gösterdi. Can Akın Çağların ardından İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevi bıraktı. Ancak Çolakın mesai arkadaşlarına İBB içerisinde yaşanan yolsuzlukluk iddiaları ile adımı yan yana andırmamak adına görevimi bırakıyorum dediği öğrenildi. Öte yandan İGDAŞ da ihale usulsüzlükleri ile anılıyor. İGDAŞın piyasa değeri 2 milyon lira olan araca 3 aylık 2 milyon 400 bin TL verdiği saptandı. Aziz İhsan Aktaşın İGDAŞtan milyarlık ihale aldığı görüldü.