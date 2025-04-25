Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBBdeki yolsuzluğu rakam rakam, isim isim anlatıp itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Abbas, Murat Ongunu işaret etti. Bu itirafların arka planında ise İmamoğlunun çekirdek ekibindeki iç savaş var. Necati Özkan ve Murat Ongunun birbirinden nefret ettiği, Abbasın itiraflarının altında bu kavganın yattığı öğrenildi. Bilindiği üzere Abbası Zorludan İBBye transfer eden isim Necati Özkan. Bir diğer iddia Abbasın etkin pişmanlık tercihini Ne yapayım, CHP de benim arkamda durmadı diyerek açıkladığı yönünde.