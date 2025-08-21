İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, BDDK tarafından hazırlanan raporda 2019-2025 yılları arasında yurtdışından alınan 66 milyar TL’lik kredinin önemli bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Rapora göre, 38.6 milyar TL kredi konusu olmayan alanlara aktarılırken, 18.1 milyar TL ise doğrudan kişi veya firmaların hesaplarına gönderildi. Kalan 9.7 milyar TL’lik kısmın ise başka para girişleriyle birleşerek izlenebilirliğini yitirdiği belirtildi. İBB hesaplarından yüksek miktarda para transferi yapılan firmalar arasında soruşturmaya konu yolsuzluk örgütüyle bağlantılı çok sayıda isim yer aldı.