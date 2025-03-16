CHPli belediyeler adrese teslim ihaleler, yolsuzluk ve rüşvetlerle anılıyor. Beşiktaş ve Beykozdaki milyonluk ihale vurgunları gündemdeki yerini korurken Bilecikte ihalede nepotizm skandalı görüldü. Belediyenin taşınmazlarını parsel parsel satan CHPli Melek Mızrak Subaşı, en değerli arsayı kayınbabasının arkadaşına verdi. İmar Müdürü Enver Yıldız’ın eşine 2 milyon 175 bine merkezde imarlı arsa tahsis edildi. İhale birimindeki Osman Ergen’in eşi de 3 milyon 180 bin bedelle merkezde imarlı arsa sahibi oldu. Kelepir fiyata satılan arsaların ihalelerinde başka teklif olmaması dikkat çekti.