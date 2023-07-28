Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu’nda yaptığı konuşmada, 3-4 ay içinde 25 ila 50 bin ton tahılı Afrika’da 6 ülkeye ücretsiz olarak gönderebileceklerini ifade etti. Zirvede dikkat çeken bir ayrıntı ise geçtiğimiz aylarda Rusyada darbe girişiminde bulunan Wagnerin kurucusu Yevgeniy Prigojinin de bulunmasıydı. Prigojinin, Rusya-Afrika Zirvesinin yapıldığı St. Petersburgda, Afrikalı yetkililerle görüştüğü iddia edildi. Batı basını Putinin ve Prigojinin aynı ortamda bulunmasını Prigojinin cezadan kurtulduğuna yordu. İşte detaylar...