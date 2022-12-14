Dünya ekonomileri koroavirüs salgını ve daha sonra yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tehlike çanları çalarken Türkiye ekonomisi kararlı adımlarla büyüme yoluna girdi. Avrupa ülkeleri faiz artırımı sonrası resesyona girerken Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan faizin düştüğünü ve sıranın enflasyona geldiğini belirterek, Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023te yüzde 20ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. ifadeleriyle net bir mesaj verdi. Türkiye ekonomisinin büyüme odaklı ivmesi ABD merkezli Wall Street Journalin de dikkatini çekti. Erdoğanın ekonomi modelinin işlediğine dikkat çeken Wall Street Jounal, Türkiyenin enflasyonu küresel eğilime paralel olarak zaten istikrara kavuştu, dolar zirveden çıktı ve bazı gelişmekte olan ülkelerin de yakında faiz indirimine başlaması muhtemel. ifadelerini kulllandı.