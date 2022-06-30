Wall Street Journal'dan NATO Zirvesi analizi: Türkiye istediğini aldı / 30.06.22

Dünyanın gözü NATO Zirvesi’nden çıkacak karardaydı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’ya Türkiye karşı çıkmıştı. Gerekçe olarak da iki ülkenin terör örgütleriyle yakın ilişkileri gösterilmişti. Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK, YPG ve FETÖ’ye destek vermeyeceklerini, ellerindeki teröristleri de teslim edeceklerini taahhüt etti. NATO Zirvesi’ndeki Türkiye başarısı dünya basınında geniş yer aldı. ABD merkezli medya kuruluşu, Anlaşma, Erdoğana zafer kazandırdı. Türkiye istediğini aldı dedi.