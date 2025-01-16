Beyaz Saray, seçilmiş Başkan Donald Trump ile yeni bir döneme hazırlanırken ABD derin devleti terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de çıkmaza girmesinin faturasını Joe Biden’a kesti. ABD derin devletine yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, Biden’ın göreve gelmeden önce YPG/PKK ile ilgili vaatlerini gerçekleştirmediğini belirtirken Biden’ın vaatlerini ise FETÖ firarisi eski CHP’li Aykan Erdemir ve Türkiye düşmanı Philip Kowalski’nin yaptığına dikkat çekti. Foreign Policy’ye göre Başkan Erdoğan’a hayran olan Trump’ın dönemi Washington’un YPG/PKK’ya desteğinin sonu olacak. İşte Beyaz Saray ile ABD derin devletinin YPG/PKK hesaplaşması…