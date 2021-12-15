Whatsapp yazışmalarına dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

İzmirde yaşanan bir olayın ardından mahkemenin aldığı emsal karar milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. sağlık çalışanlarının konaklaması için hizmet veren otel personelleri WhatsApp üzerinden işe geri çağrıldı. WhatsApp üzerinden gelen mesajların geçerliliğinin olmadığını ileri süren ve tüm uyarılara rağmen işe gelmeyen, bu sebeple de iş akitleri feshedilen personeller soluğu mahkemede aldı. Yerel mahkeme ise Yargıtayın aldığı emsal karara atıfta bulunarak, WhatsApp yazışmalarını delil sayıp, işvereni haklı buldu.