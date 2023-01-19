Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı seçimlerine haftalar kala 6lı masadaki karışıklık sürerken, küresel çetenin muhalefet üzerinden Türkiyeye operasyon çekme çalışması da devam ediyor. Türkiye seçimlerini 2023ün en önemli seçimi olarak nitelendiren Batı, bir yandan Altılı Masa üzerinden kendine çıkar sağlamaya çalışırken; diğer yandan da Başkan Erdoğanı hedef almaya devam ediyor. ABDnin en ünlü gazetelerinden Wall Street Journalda WSJ bugün yayınlanan haberde Başkan Erdoğan bu kez de HDP ve Ekrem İmamoğlu üzerinden hedef alındı. Erdoğanın seçimleri kazanmak için hileye başvuracağının ima edildiği yazıda Avrupa ve ABDnin buna sessiz kalmayacağı belirtildi.