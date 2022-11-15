Büyüyen ve gelişen Türkiye, emperyal şeytanların kirli emelleri ve alçak hamleleriyle tökezletilmek isteniyor. İstiklal Caddesinde ABD gözetiminde PKK eliyle gerçekleştirilen saldırı bunun en somut örneği olarak karşımızda. Türkiye verilen mesajı aldık vurgusunu yaparak daha ağır bir karşılık vereceğini ilan etti. Peki, İstiklalimizi hedef alan saldırıyı nasıl okumak gerek? Terörist Ahlam Albashırin üzerinde yer alan New York University amblemli mor tişörtün verdiği mesaj ne? Takvim.com.tr Taksim İstiklal Caddesindeki saldırının derin şifrelerini sizler için analiz etti.