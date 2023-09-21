Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler, ekonomi yönetiminin ABD temaslarına da yansıdı. Goldman Sachs’ın New York’taki genel merkezi Türkiye ABD İş Konseyi’nin düzenlediği 13. Türkiye Yatırım Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Konfersantaki 120 Amerikalı yatırımcının Türkiye’ye olan yoğun ilgisi sebebiyle 43’üncü katındaki odalar ikili görüşmelere açıldı. Bu durum, yabancı yatırımcıların Türkiye iştahında büyük bir artış olduğunu gösterirken, önümüzdeki dönemlerde özellikle doğrudan yatırımlarda sıçrama yaşanması bekleniyor.