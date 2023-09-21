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Yabancı yatırımcının gözü Türkiye'de! Türkler Goldman Sachs’ı işgal etti: Odaların kapıları açıldı

Yabancı yatırımcının gözü Türkiye'de! Türkler Goldman Sachs’ı işgal etti: Odaların kapıları açıldı

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Yabancı yatırımcının gözü Türkiye'de! Türkler Goldman Sachs’ı işgal etti: Odaların kapıları açıldı

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