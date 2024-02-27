Son dakika haberi! Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri 87 yaşında öldü, aile bankacılığıyla bilinen babalarının Yahudi geleneklerine uygun biçimde defnedileceğini duyurdu. İngilterenin resmi haber ajansına açıklama gönderen aile, Baron olarak tanınan Jacob Rothschildin Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceğini bildirdi. Rothschild, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, katil İsrail ile ilgili önemli ifadeler kullanmıştı. Rothschild, Balfour Deklarasyonunu Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri olarak nitelendirirken Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü söylemişti. 87 yaşındaki Jacob Rothschildin ölümü sonrası Baron unvanını oğlu Nathaniel Philip Rothschildin üstleneceği bildirildi.