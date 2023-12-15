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Yahudi şirketler Kıbrıs'ı parselleyemeyecek! KKTC’de yabancıya arazi satışına sınırlama geliyor / 15.12.23
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Yahudi şirketler Kıbrıs'ı parselleyemeyecek! KKTC’de yabancıya arazi satışına sınırlama geliyor / 15.12.23
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02:59
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02
Ümit Özdağ'dan katil İsrail'i destekleyen markalardan Starbucks'ta İsrail güzellemesi! Boykot edenlere hakaret etti: Asıl kahve döken salaklardır / 14.12.23
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02:36
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03
Döviz rezervi rekor kırdı! Risk primi 300'ün altına indi | Yatırımcının yeni rotası Türkiye
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02:44
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04
İyi Parti'de kaos bitmiyor! Ece Güner istifa etti Ahmet Zeki Üçok görevden alındı / 15.12.23
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03:22
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05
Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! Dilekçe hangi ayda verilmeli? Hesaplama neye göre yapılıyor?
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02:28
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06
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü: Gazze için bir an önce ateşkes! / 15.12.23
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02:46
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07
PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! 5 yıl boyunca adım adım izlendi! Engin Babayiğit kaçamadan yakalandı / 15.12.23
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03:10
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08
CHP'li Mustafa Adıgüzel'den skandal! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" dedi / 15.12.23
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02:51
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09
CHP yandaşı Can Ataklı'dan bir skandal daha: Bıktım bu Gazze edebiyatından / 13.12.23
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01:23
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