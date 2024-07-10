UEFAnın Merih Demirala verdiği bozkurt cezası sonrası Türkiye kenetlenirken CHPnin amiral gemisi SÖZCÜ kirli bir algı operasyonuna kalkıştı. Gazete, 2015te Seher Kayıhan Bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alındı yalanını manşetten servis etti. Ancak gerçek bambaşka çıktı... Seher Kayıhanın o dönem Uşakı ziyaret eden Başkan Erdoğana Allah belanı versin diyerek bela okuduğu bu sebepten hakkında açılan dava sonucu yargılandığı tutanaklarla ortaya çıktı. Davanın içeriğinde bozkurt işaretiyle ilgili herhangi bir detay olmadığı saptandı.