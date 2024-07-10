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Yalan dolan SÖZCÜ! 'Bozkurt' istismarı 'tutanak'la çöktü... Başkan Erdoğan'a bela okuyan kadını manşete taşıdılar / 10.07.24

Yalan dolan SÖZCÜ! 'Bozkurt' istismarı 'tutanak'la çöktü... Başkan Erdoğan'a bela okuyan kadını manşete taşıdılar / 10.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Yalan dolan SÖZCÜ! 'Bozkurt' istismarı 'tutanak'la çöktü... Başkan Erdoğan'a bela okuyan kadını manşete taşıdılar / 10.07.24

Takvim 03:04
02

HAVA DURUMU | Meteoroloji ve valilik peş peşe uyarmıştı! Ankara'da yollar dakikalar içerisinde göle döndü! / 10.07.24

Takvim 07:29
03

İzmir Aliağa'da gümrük çalışanlarına ve müşavirlerine 50 milyonluk rüşvet operasyonu: 77 gözaltı / 10.07.24

Takvim 02:52
04

Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü sınavlarında yeni düzenleme | Bu hatayı yapanların cezası 5 yıla çıkarıldı / 10.07.24

Takvim 05:51
05

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak / 10.07.24

Takvim 05:58
06

Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımı dünya basınında! Otomobil endüstrisinde merkez Türkiye / 10.07.24

Takvim 02:30
07

İsrail'den Han Yunus'ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki / 10.07.24

Takvim 02:49
08

Beşiktaş'ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru / 10.07.24

Takvim 04:16
09

ABD'de Başkan Erdoğan'a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik / 10.07.24

Takvim 03:05
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