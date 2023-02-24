CHPnin deprem üzerinden yürüttüğü sistematik algı operasyonu ve yalan furyasının ardı arkası kesilmiyor. Akşam saatlerinde Hatay Defnede meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından CHPli Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yandaş Halk TVde çirkin bir provokasyona soyundu. Defnede tek bir çadır yok diyen Güzel, Beni Silivriye atın diye yaygara kopardı. Ancak takvim.com.tr CHPnin yaydığı kirli dezenformasyonu somut verilerle bozguna uğrattı. Kılıçdaroğlunun çadır yok denilen Defnede çadır kenti ziyaret ettiği, AFADın bölgeye 6000 ek çadır gönderdiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de AFAD ve Kızılayın çadırlarından oluşan bir çadır kent kurduğunu belgeledi.