×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Yalanı belgelerle çürüttük! CHP'li İbrahim Güzel'in "Çadır yok beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti / 23.02.23

Yalanı belgelerle çürüttük! CHP'li İbrahim Güzel'in "Çadır yok beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti / 23.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalanı belgelerle çürüttük! CHP'li İbrahim Güzel'in "Çadır yok beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti / 23.02.23

Takvim 02:26
02

Fenerbahçe Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura için pazarlık masasında / 24.02.23

Takvim 01:09
03

1 Mart'ta omuz omuza! TFF’nin düzenleyeceği anlamlı gece için geri sayıma geçildi! Messi, Neymar, Mbappe... / 24.02.23

Takvim 01:24
04

Destekler artıyor! Hangi ödeme arttı? Evi az hasarlı olan da 10 bin TL alır mı? Yeni tedbirler neler?

Takvim 03:25
05

Deprem felaketinin iki yüzü! Bir yanda tek evini bedelsiz verenler, bir yanda kirayı arttıran fırsatçılar

Takvim 05:38
06

CHP'nin kastı canımıza! İstanbul'da da kentsel dönüşüme karşı çıktılar: Davacı Ekrem İmamoğlu destekçisi TMMOB! / 23.02.23

Takvim 01:38
07

Başkan Erdoğan yıllarca mahalle mahalle gezip anlattı CHP ve yandaşları "rant" diye halkı kışkırttı: İnsanların hayatlarına mal oldular hala aynı terane / 23.02.23

Takvim 00:00
08

Binalarda kullanılan 3 yöntem depreme meydan okuyor: Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel / 23.02.23

Takvim 03:24
09

Deprem bölgesinde yapılacak konutlar için çalışmalar başladı: "Etüt çalışmaları tamamlanmadan proje başlamayacak" / 23.02.23

Takvim 02:36
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı