SON DAKİKA HABERLERİ | Marmara Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova, Çınark olarak kaydedilen deprem saat 23.53de kaydedildi. Öte yandan korkutan deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulunarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olumsuz çağrı gelmediğini bilirdi. Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.