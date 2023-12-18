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Yalova'da 4.1 Gümüşhane'de ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi / 17.12.23

Yalova'da 4.1 Gümüşhane'de ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi / 17.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Yalova'da 4.1 Gümüşhane'de ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi / 17.12.23

Takvim 00:48
02

Zamlı maaşlar tazminatı artıracak! Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ücret dikkate alınıyor? İşveren tavanın üzerinde tazminat ödeyebilir mi?

Takvim 00:44
03

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin değerlendirme: Sahte delillerle hukuk yok sayıldı / 18.12.23

Takvim 02:18
04

Meral Akşener 'müstakil' dedi Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'yi mikser gibi karıştırdı! İbrahim Özkan ve 5 üye 'Ekrem İmamoğlu' diyerek istifa etti / 17.12.23

Takvim 02:25
05

Emekliye yüzde 50 zam: Ocak ayında emekli ve memurların maaşları kaç lira olacak?

Takvim 01:30
06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu / 17.12.23

Takvim 02:41
07

İsrailli yetkiliden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürülen 3 esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdıklarını açıkladı / 17.12.23

Takvim 02:30
08

Scholz'un kahve daveti pahalıya patladı! 26 ülke Ukrayna için onay mührü bastı / 17.12.23

Takvim 00:36
09

Caner Erkin'le evli olan güzel oyuncu Şükran Ovalı diziden ayrılma kararı aldı! ‘Her şey kızım için’ / 17.12.23

Takvim 00:39
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