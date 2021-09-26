Yalova'da doktor intihar etti! Diyalize mahkum ettiği hasta için mahkeme 'kusur yok' dedi / 26.09.21

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Yalova'da özel bir hastanede kalça protezi ameliyatı olan 50 yaşındaki Seher Uygun, bir süre sonra tuvaletini yapmakta güçlük çekmeye başladı. Yapılan kontrollerde ameliyatını yapan doktor Güven Mete'nin toplardamarını kestiği ve hastasını diyalize mahkum ettiği anlaşıldı. Böbreğini kaybeden kadın, Yalova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak dava reddedildi. Karşı tarafın avukat ücretini de dava açan Uygun'un ödemesine karar verildi. Kadın davayı kaybedince; hastane avukatları vekalet ücretinin tahsili için Uygun'a icra takibi başlattı. Kadının emekli maaşına haciz kondu.Avukatı Erdi Yıldız ise mahkemenin verdiği kararı istinafa götürdü. Dosya Bölge Adiye Mahkemesine gönderildi. Uygun ise 'Mağdurum' diyerek yardım istedi. Doktor ise bu süreçte böbreklerinin hastaya bırakılmasını istediği bir not bırakıp intihar etti.