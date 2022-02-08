Yandaş gazetecileri paraya boğan torpilli çalışanlara çift maaş bağlayan 50 bine balık yiyen CHP'li belediyeler "maliyetler arttı" diye bildiri yayınlıyor / 08.02.22

CHPli belediyelerde hizmet yok bahane var! Yandaş gazetecilere reklam yapmaları karşığılında milyonlarca lira akıtan, şahsi çıkarları uğruna yedikleri balığa on binlerce lira ödeyen, belediye sözcülerini İsviçrede dünyanın en pahalı kayak merkezlerine tatile yolladığı iddia edilen, temel atmama törenleri yaparak var olan projeleri de durduran CHP zihniyeti yine hükümet ve maliyetler bizi engelliyor yalanına sarıldı. CHPli belediyeler, belediyelerin maliyetlerinin arttığını belirterek, hükümetten yardım gelmezse kendilerinin yeni zamlara başvuracağını yeni bir bildiriyle duyurdu.