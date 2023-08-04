14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan CHPde krizler bitmiyor. Ekrem İmamoğlunun Kemal Kılıçdaroğluna karşı yaptığı değişim çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki kaosu artırdı. Adeta birbirine düşen muhalefette koltuk kavgası baş gösterdi.CHP içerisindeki bu tek adam rejimi ve kaos iklimi CHPye yakınlığıyla bilinen İsmal Saymazı da isyan ettirdi. Saymaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenlerin CHPden gittikçe uzaklaştığını vurguladı. Depremin vurduğu Hataydan örnek veren Saymaz, Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok şehirde ya! CHPliler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatayı kaybedecekler diye konuştu. Eskişehirde de seçimlerin kaybedileceğini vurgulayan Saymaz, Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor dedi.