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Yandaşı, tetikçisi, FETÖ'cüsü... 'Kriz var' algısı ellerinde patladı! Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan: Kararın arkasındayız / 27.03.23

Yandaşı, tetikçisi, FETÖ'cüsü... 'Kriz var' algısı ellerinde patladı! Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan: Kararın arkasındayız / 27.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yandaşı, tetikçisi, FETÖ'cüsü... 'Kriz var' algısı ellerinde patladı! Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan: Kararın arkasındayız / 27.03.23

Takvim 02:30
02

İş öğrenen gence ayda 9.357 TL! İŞKUR ödemeleri artırdı! Kim, ne kadar alacak?

Takvim 02:14
03

Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarına bakın! HDP binasında bombacı terörist: Eylem hazırlığındaydı, kaçamadan yakalandı / 27.03.23

Takvim 03:49
04

Fenerbahçe 19’luk 10 numara Marlon'a kancayı attı / 28.03.23

Takvim 01:40
05

Emekliye çifte ödeme Nisan'da! En az 7.500 TL maaş ve 2.000 TL ikramiye bugün Meclis'te! Kimler yararlanacak?

Takvim 02:45
06

HAVA DURUMU | İstanbul dahil 54 kent için sarı kodlu uyarı | 28 Mart hava durumu / 28.03.23

Takvim 03:41
07

Kadıköy'deki bir sokak röportajında Z kuşağından muhalefete bombandırman! Sosyal medyada gündem oldu / 27.03.23

Takvim 02:13
08

Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar / 27.03.23

Takvim 02:38
09

İsrail'den skandal sansür! Fotoğraftan Kubbet-üs Sahra'yı photosopla sildiler / 27.03.23

Takvim 01:37
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