CHP yandaşı medya, Amerikan sermayeli tetikçiler ve FETÖ unsurları Cumhur İttifakında kriz var algısını yaymak için türlü yollar deniyor. Son olarak Fatih Erbakanın kız kardeşi Elif Erbakanın Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakına katılmasına karşı çıktığına dair söylemler yayıldı. Bu iddialara birinci ağızdan, Elif Erbakandan yanıt geldi. Erbakan, Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah dedi. Bu bağlamda Takvim.com.tr Erbakan Ailesinde ittifak çatlağı müfterileri sizler için deşifre etti.